Samsun\'da Uyuşturucu Taciri Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.K.'(22) gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan E.K., polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN