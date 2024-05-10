Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 4 Kişiye Ceza, 3 Kişi Beraat - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 4 Kişiye Ceza, 3 Kişi Beraat

Samsun\'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 4 Kişiye Ceza, 3 Kişi Beraat

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında dava açılan 7 kişiden 4'üne ceza verilirken, 3 kişi ise beraat etti. Mahkeme kararıyla S.E. 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı. A.K. 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası aldı. H.M. ve Y.M. ise 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezasına çarptırıldı. T.T., O.T. ve M.G. ise beraat etti.

10.05.2024 18:25
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında dava açılan 7 kişiden 4'üne ceza yağarken, 3 kişi ise beraat etti.

Samsun "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ' suçundan haklarında dava açılan S.E., A.K., H.M.,Y.M., O.T., M.G. ve T.T.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada S.E., 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına, A.K. 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına, H.M. ve Y.M. ise 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı. T.T., O.T. ve M.G. ise beraat etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 4 Kişiye Ceza, 3 Kişi Beraat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Davası: 4 Kişiye Ceza, 3 Kişi Beraat - Son Dakika
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