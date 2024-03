Samsun\'da uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı

3.Sayfa

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y. adlı kadının uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan M.Y. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN