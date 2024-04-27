Hatay'da Kuduz Köpek Saldırısı: 2 Mahalleye Hayvan Giriş ve Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika
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Yaşam

Hatay'da Kuduz Köpek Saldırısı: 2 Mahalleye Hayvan Giriş ve Çıkışı Yasaklandı

Defne ilçesinde kuduz olduğu tespit edilen bir köpeğin büyükbaş hayvanlara saldırması sonucu, Merkezi Meydancık Mahallesi ve Güneysöğüt Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Kuduz şüphesiyle ölen köpekten alınan numune sonucunda kuduz olduğu tespit edildi. Tüm kurumlarca koordineli olarak tedbirler alınmaya başlandı.

27.04.2024 07:49  Güncelleme: 07:55
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Hatay'ın Defne ilçesinde büyükbaş hayvanlara saldıran köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesinin ardından 2 mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi'nde sahipsiz bir köpek, 22 Nisan tarihinde büyükbaş hayvanlara saldırması üzerine çiftlik işletmecisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Defne Belediyesi harekete geçti. Defne Belediyesi ekipleri tarafından saldırgan köpek yakalanarak müşahede altına alındı. Saldırgan köpek karantina altındayken 23 Nisan tarihinde öldü. Hayvanın ölüm sebebi kuduz şüphesiyle kayıt altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan köpekten alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek analiz edildi. Adana'da yapılan analiz sonucunda saldırgan köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili yönetmelikler ve kararlar kararları doğrultusunda tüm kurumlarca koordineli olarak işlemlere başlandı.

Bu çerçevede kuduz hastalığının merkezi olan Merkezi Meydancık Mahallesi ve bitişik olan Güneysöğüt Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde başıboş kedi ve köpekler ile vahşi hayvanların Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın kuduz şüpheli bölge başta olmak üzere tüm Defne ilçesi genelinde toplanmasına, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmaları kararı alındı. Hasta hayvan tarafından ısırılan insanlar var ise sağlık teşkilatı ile irtibata geçmelerinin sağlanmasına ve konunun Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine, risk alanı içerisinde olası gelişebilecek ısırık vakalarının da aynı hassasiyetle takip edilmesine karar verilerek konu ile ilgili tüm tedbirler alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinesinde başlatılan kuduz hastalığıyla mücadele çalışması titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Hatay'da Kuduz Köpek Saldırısı: 2 Mahalleye Hayvan Giriş ve Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Kuduz Köpek Saldırısı: 2 Mahalleye Hayvan Giriş ve Çıkışı Yasaklandı - Son Dakika
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