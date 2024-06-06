Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 Aralık 2024'te tutuklanan E.E. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında E.E., mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN