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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında dava açılan A.E.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, A.E.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Kişiye 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika