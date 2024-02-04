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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı. İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren U.G. ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen Ü.K. gözaltına alındı. U.G.'nin üzerinde 197.47 gram metamfetamin ele geçirildi. U.G. ve Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.02.2024 18:59
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanan 2 ayrı kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde getiren U.G.'yi takibe aldı. U.G. şehirlerarası yolcu otobüsünden inerken yakalanarak gözaltına alındı. U.G.'nin 197.47 metamfetamin ele geçirildi. U.G. narkotik polisi tatafından gözaltına alındı.

Narkotik polisi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen Ü.K.'yi 2 yabanca, 1 tüfek, bir miktar metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan U.G. ve Ü.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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