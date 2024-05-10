Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

3.Sayfa

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen E.A. (23) ve 17 yaşındaki E.A.'yı gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan E.A. ile E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN