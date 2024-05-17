Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde satışından elde edilen para ele geçirildi.

17.05.2024 17:43
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Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 156 gram metamfetamin, 41 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 900 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" tespit edilen E.F.A.(30) gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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