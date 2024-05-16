Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hüküm Giyen Şahıs Yine Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hüküm Giyen Şahıs Yine Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Hüküm Giyen Şahıs Yine Uyuşturucuyla Yakalandı

Samsun'da daha önce uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giyen bir şahıs, tekrar uyuşturucuyla yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda şahsın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın daha önce 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şahıs, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

16.05.2024 15:55
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yine uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde M.B.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1,68 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.B., Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hüküm Giyen Şahıs Yine Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika

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