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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan dava açılan Mehmet A.'nın yargılanması sona erdi. Mahkeme, Mehmet A.'yı 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca ayrıca 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN