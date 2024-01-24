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Samsun'da uyuşturucu ve kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ve kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme yapıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 226 işyerini ziyaret ederek vatandaşlara uyuşturucu ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde Narkotik Vaka Analiz Sistemleri (NARVAS), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Kadına Destek Uygulaması (KADES) projeleri anlatıldı. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Samsun\'da uyuşturucu ve kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme yapıldı
24.01.2024 - 12:19,
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 ilçede vatandaşlara uyuşturucu ve kadına şiddet ile mücadele konularında bilgilendirmede bulunuldu.

İl emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve polis merkezi amirlerinden oluşan 47 personel sahaya inerek, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 226 işyerini ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla Narkotik Vaka Analiz Sistemleri (NARVAS), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Kadına Destek Uygulaması (KADES) projeleri anlatıldı.

Ekipler, vatandaşlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini, ardından ekip ve devriyeler ile 'NARKOALAN' uygulamalarını izlemelerini anlattı. Ayrıca, NARVAS projesinden gelen verilerin analizi ile cadde, sokak, park ve bahçelerin zehir tacirlerinden, torbacılardan ve uyuşturucu içicilerden temizlenmesi için sürekli olarak çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Vatandaşlar ise uygulamalardan ve ekiplerin çalışmasından memnun olduklarını ifade etti.

Öte yandan ziyaret ve mücadele çalışmalarının ise devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Canik, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ve kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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