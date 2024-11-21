Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Karlı Mahallesi'nde yapılan operasyonda D.S. (54) isimli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 90 gram kubar esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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