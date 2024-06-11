Samsun'da Veteriner Sağlık Teknikeri Köpek Saldırısına Uğradı

Samsun'un Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Halil İbrahim Ak, aşılama çalışmaları esnasında kendisine saldıran köpekten kaçmaya çalışırken yere düşerek yaralandı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Halil İbrahim Ak, aşılama çalışmaları esnasında başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğinin saldırısı sonrası kaçmaya çalışırken ayağının takılması sonucu düşen Ak, kafasından yaralandı. Ak'ın yardımına koşan çalışma arkadaşları, köpeği güçlükle uzaklaştırdı.
Kafasından yaralanan Ak, çalışma arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü. Kafasında 10'dan fazla dikiş atılan Ak, tedavisinin ardından taburcu edildi. - SAMSUN
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