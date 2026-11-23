Samsun'un İlkadım ilçesinde vinç ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sekmenoğlu idaresindeki 55 BR 570 plakalı vinç ile Seçkin Demir yönetimindeki 34 NSR 196 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.