Belediyenin 32 mazgalını çalıp hurdacıya sattılar

Samsun'da, Büyükşehir Belediyesine ait yağmur suyu mazgallarını çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İŞGEM yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur suyu mazgallarının yerinden sökülerek çalınması üzerine çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu şüpheliler H.K. (33) ile C.D.'yi (45) yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede toplam 32 yağmur suyu mazgalının çalındığı, bunlardan 12'sinin ele geçirildiği, kalan 20 mazgalın ise hurdacıya satıldığı belirlendi.

Polisteki işlemleri tamamlanan H.K. ile C.D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN