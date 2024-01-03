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Samsun'da Yan Bakma Kavgasının 9 Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Yan Bakma Kavgasının 9 Zanlısı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin silahla yaralandığı 'yan bakma' kavgasının 9 zanlısı polis tarafından yakalandı. Olayın gerçekleştiği anda geniş çaplı soruşturma başlatan polis, olayı gerçekleştiren kişiyi tespit ederek yanında 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da Yan Bakma Kavgasının 9 Zanlısı Yakalandı
03.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:28
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Samsun'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin silahla yaralandığı "yan bakma" kavgasının 9 zanlısı yakalandı.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kolay Sokak üzerinde iki grup arasında "yan bakma" bahanesiyle çıkan silahlı kavgada Oğuzhan A. (23), silahla kolundan yaralandı. Olayın gerçekleştiği andan itibaren geniş çaplı soruşturma başlatan polis, kısa süre içerisinde olayı gerçekleştirenin U.K. olduğu bilgisine ulaştı ve olayla bağlantılı 8 kişiyi de tespit etti. Yapılan operasyon neticesi U.K. olayda kullandığı 7.65 çapta tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yan Bakma Kavgasının 9 Zanlısı Yakalandı - Son Dakika


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