Samsun\'da Yaralı Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da 3 ay önce evinin önünde yaralı halde bulunan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde 3 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalettin Güneş (58) evinin önünde sırt üstü yatar halde yakınları tarafından bulundu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Güneş'in kafasının arkasında düşmeye bağlı kan izlerinin bulunduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN