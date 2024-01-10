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Samsun'da Yaralı Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Yaralı Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kemalettin Güneş'in kafasının arkasında düşmeye bağlı kan izleri bulunmuş ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiştir. Yapılan müdahalelere rağmen Güneş kurtarılamamıştır.

Samsun\'da Yaralı Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 21:39,  Güncelleme: 21:40
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Samsun'da 3 ay önce evinin önünde yaralı halde bulunan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde 3 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalettin Güneş (58) evinin önünde sırt üstü yatar halde yakınları tarafından bulundu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Güneş'in kafasının arkasında düşmeye bağlı kan izlerinin bulunduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Güneş, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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