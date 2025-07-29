Samsun'da yaşlı kadına otomobil çarptı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. (28) idaresindeki 55 PN 003 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Efile İçel'e (69) çarptı. Kazada ağır yaralanan İçel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 çocuk annesi yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise bugün "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN