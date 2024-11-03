Samsun'da yatağa bağımlı olarak yaşayan yaşlı adam evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Esençay Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beynine pıhtı attığı için felç geçiren ve yatağa bağlı olarak yaşayan Hüseyin Bircan'ın (80) evinde yangın çıktı. Alevler evi tamamen sararken Hüseyin Bircan evle birlikte yanarak hayatını kaybetti. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Yatakta Mahsur Kalan Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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