Samsun\'da Yeni Yapılan Balkonun Çökmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Park tartışması kavgaya dönüştü, içinde çocuklarında bulunduğu araca saldırdılar

Arnavutköy'de bir grup, park tartışması yüzünden içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu araca acımasızca saldırdı. Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bir zincir market otoparkında gerçekleşti. Tartışan 2 kişinin yakınları da olaya dahil oldu ve bir grup araca saldırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.