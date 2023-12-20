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Samsun'da Yer Altı Çöp Konteynerinde Yangın - Son Dakika
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Samsun'da Yer Altı Çöp Konteynerinde Yangın

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir yer altı çöp konteynerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, duman ve kötü koku çevrede rahatsızlık yarattı. Yangın kısa sürede kendiliğinden söndü.

Samsun\'da Yer Altı Çöp Konteynerinde Yangın
20.12.2023 - 16:45,
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Samsun'da bir yer altı çöp konteynerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken dumanla birlikte etrafa yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız etti.

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necati Efendi Sokak üzerinde bulunan bir yer altı çöp konteynerinin içindeki çöpler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanmaya başlayan çöp konteynerine ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Dumanlarla birlikte yayılan kötü ise çevredeki vatandaşları rahatsız etti.

Bir süre kendi halinde yanan konteyner daha sonra kendi kendine söndü. Çevredeki vatandaşlar konteynere atılan yanmış kömür parçalarının çöpleri yaktığını ve bu nedenle yakın çıktığını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, Çevre, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yer Altı Çöp Konteynerinde Yangın - Son Dakika


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