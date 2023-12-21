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Samsun'da yine yaralamalı kaza - Son Dakika
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Samsun'da yine yaralamalı kaza

Samsun'da sürekli kazaların meydana geldiği yolda kamyonla otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, kazaların son bulması için kavşak yapılmasını istiyor.

Samsun\'da yine yaralamalı kaza
21.12.2023 - 12:50,
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Aynı yolda yine yaralamalı kaza

Kaza anları güvenlik kamerasında

SAMSUN - Samsun'da sürekli kazanın meydana geldiği yolda bu kez de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri ise kazaların son bulması için iki caddenin kesiştiği yola kavşak yapılmasını istedi.

Kaza, Samsun'un İlkadım İlçesi Derecik Mahallesi Cumhuriyet Ceddesi ile 23 Nisan Caddesi'nin kesiştiği yolda sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Melek idaresindeki 55 AAF 601 plakalı otomobil ile 55 AKL 07 pkakalı harfiyat kamyonu çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Oktay Melek yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahalle sakini Aydın Acar iki caddenin kesiştiği aynı yolda haftada en az 2 veya 3 kez trafik kazası meydana geldiğini hatırlatarak," Sürekli kaza oluyor. Haftada 15'e yakın da kaza atlatıldığı için sürücüler arasında tartışma ve kavgada çıkıyor. Daha önce aynı yerde öğrenci servisi ile otomobilde çarpışmış, 10'u öğrenci 15 kişi de yaralanmıştı. Bu yola kavşak veya sinyalizasyon lambası yapılması gerekiyor. Yetkililerden can kaybı olmadan çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da yine yaralamalı kaza - Son Dakika


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