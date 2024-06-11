3.Sayfa

Samsun'da yol kenarına atılan karpuzlar dikkat çekti

SAMSUN - Samsun'da yol kenarına atılmış olan karpuzlar dikkat çekti.

Samsun'da marketlerde en ucuz karpuzun kilosu 10 liraya satılırken, İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yol kenarına atılmış çok sayıda karpuza rastlandı. Çoğunluğu parçalanmış olan karpuzların kimler tarafından ne amaçla atıldığı ise görenler tarafından merak konusu oldu.