Samsun\'da Yunus polislerinin kovalamacası sonucu ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

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Samsun'da Yunus polislerinin kovalamacası sonucu yakalanan araçta bulunan bir kişinin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus timleri, durumundan şüphelenerek durdurmaya çalıştıkları araç kaçınca kovalama sonucu İlkadım ilçesi Gar Kavşağı yanında yakaladı Araçta bulunan M.Y.'nin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı. - SAMSUN