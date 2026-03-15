Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

15.03.2026 16:15
Havza'da 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Trafik aksadı.

Samsun'un Havza ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun Karayolu'nun Samsun istikametinde, Paşapınar mevkisindeki 19 Mayıs Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, cip ve hafif ticari araçların da aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan bazı yolcular olay yerinde ayakta muayene edilirken, yaralanan B.N.Y. ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolun Samsun istikametindeki tek şeridi bir süre ulaşıma kapanırken, trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Advertisement
