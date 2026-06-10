Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Samsun\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
10.06.2026 12:06
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Samsun'da zırhlı polis aracıyla karışan zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen ve zırhlı polis aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolu Gıda Borsası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç önünde bulunan minibüse arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracı da hafif ticari araca arkadan çarparak kazaya karıştı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

zırhlı polis aracı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İlkadım, Trafik, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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