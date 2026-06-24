Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Fener Plajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir SUV araç ile iki dolmuş minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN