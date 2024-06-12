Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 12:00
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Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Kaan Pehlivan idaresindeki 34 GFA 430 otomobil, önünde seyir eden Eda Kuru'nun kullandığı 55 ANM 835 plakalı otomobile hafif şekilde arkadan çarptı. Bu sırada Mustafa Dilbaz idaresindeki 55 KK 585 otomobil de 34 GFA 430 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında Dursune Dilbaz ve Fatma Dilbaz yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

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