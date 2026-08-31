Samsun\'da Zincirleme Kaza, Yaralı Yok

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, araçların güvenli bir yere kaldırılmasıyla trafik normale döndü.