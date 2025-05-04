Samsun\'daki Heyelan Faciasında Yaralı Kadın Taburcu Oldu

Samsun'da 2 çocuğu ve eşinin hayatını kaybettiği heyelan faciasında yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

27 Nisan gecesi saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düşmüştü. Bu sırada aracını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, iş makineleri yardımıyla sürdürülen çalışmalarda önce göçük altındaki araca, ardından baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya'nın (5) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ile akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. (80) gözaltına alınmıştı. M.Z.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayda 2 çocuğu ve eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Bir haftadır hastanede tedavi altında olan Çiğdem Kaya, bugün taburcu oldu. Kaya, ambulansla kızları ve eşinin toprağa verildiği Terme ilçesine götürüldü. - SAMSUN