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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkorehber ile öğrencilere uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme yapıyor - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkorehber ile öğrencilere uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme yapıyor

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri uyuşturucu bataklığından korumak ve uzaklaştırmak amacıyla Narkorehber polisleri tarafından üniversite öğrencilerine ve güvenlik kursiyerlerine bilgilendirme yapıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve bir özel güvenlik firmasında gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 550 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkorehber ile öğrencilere uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme yapıyor
09.01.2024 - 18:06,  Güncelleme: 18:30
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Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Narkorehber" polisleri, öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele alanında gençlere yönelik farkındalık oluşturmak, gençleri kendi şahsi çıkarları ve menfaatleri için uyuşturucu bataklığına sürüklemek isteyen zararlı şahıslardan korumak ve uzaklaştırmak için Samsun genelinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Narkorehber polisleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde 350 öğrenciye, Samsun Üniversitesi coğrafya bölümünden 120 öğrenciye, bir özel güvenlik firmasında eğitim gören kursiyerlerinden 80 kişiye olmak üzere 3 etkinlikte toplam 550 kişiye bilgilendirme yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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