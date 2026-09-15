Samsun Havza'da anız yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika
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Samsun Havza'da anız yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü

Samsun Havza\'da anız yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü
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Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde Yukarı Yavucuk ve Yukarı Susuz Mahalleleri civarında çıkan anız yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yetkililer, hasat sonrası anız yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Yukarı Yavucuk ve Yukarı Susuz Mahalleleri civarında çıktı. Anızların tutuşmasıyla başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza itfaiye ekipleri ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü Havza ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yetkililer, hasat sonrası anız yakılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, yangın veya duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Samsun, Susuz, Havza, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Havza'da anız yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da anız yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika
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