Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra'da huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, kahvehaneler, kapalı mekanlar ve araçlar didik arandı. - SAMSUN