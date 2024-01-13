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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Uygulama kapsamında kahvehaneler, kapalı mekanlar ve araçlar didik arandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra\'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
13.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:32
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra'da huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, kahvehaneler, kapalı mekanlar ve araçlar didik arandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra'da huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
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