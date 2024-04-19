Samsun İl Emniyet Müdürü: Mahallelerde yapılan anlık şok uygulamalarla narkotik ve asayiş olaylarının önüne geçiliyor

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Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Mahallelerde yapılan anlık şok uygulamalarla oluşabilecek narkotik, asayiş olaylarının önüne geçildi. Vatandaşlarımızın huzur ve refah ortamını sağlamak için üst düzey çaba sarf edip gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, beraberindeki emniyet amirleri ile birlikte Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve dernek üyelerini ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ziyarette, dernek başkanı ve muhtarlar ile sohbet ederek, mahallelerdeki huzur ve güvenin sağlanması için muhtarlara önemli görevlerin düştüğünü kaydetti.

"Sokak ve parkları zehir tacirlerine dar ediyoruz"

Arıbaş, muhtarlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini, sonrasında ekip ve devriyeleri NARKOALAN uygulamasından izlemeleri gerektiği aktardı. Arıbaş, Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) Projesinden gelen verilerin analizi ile cadde, sokak, park ve bahçelerin zehir tacirlerine, torbacılara ve uyuşturucu içicilerine dar edileceğini, ekiplerin 7 gün 24 saat görevde olduğunu bildirildi.

Muhtarlara ve vatandaşlara emniyet güçlerinin kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Mahallelerde yapılan anlık şok uygulamalarla oluşabilecek narkotik, asayiş olaylarının önüne geçildi. Vatandaşlarımızın huzur ve refah ortamını sağlamak için üst düzey çaba sarf edip gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ayrıca, muhtarlar ile belirli periyotlarla tekrar bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Muhtarlar, şehirde yürütülen çalışmalardan ve alınan tedbirlerden dolayı başta İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş olmak üzere Samsun polisine teşekkür etti. - SAMSUN