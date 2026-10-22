Samsun İlkadım\'da 12 kişiye yönelik aramada 7 bin 902 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 902 uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. İlkadım ilçesinde 12 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 902 adet uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 2 kişi de yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.