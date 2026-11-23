Samsun İlkadım'da arka kapı döşemesine gizlenmiş 508 gram metamfetamin ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin İlkadım'da şüphe üzerine durdurduğu araçta arka kapı döşemesine gizlenmiş 508 gram metamfetamin bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeye el konuldu ve soruşturma devam ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, arka kapı döşemesine gizlenmiş 508 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, arka kapı döşemesinin içerisine gizlenmiş 508 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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