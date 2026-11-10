Samsun İlkadım'da bıçaklama iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun İlkadım'da bıçaklama iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde iddiaya göre bir kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından yakalanan şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da bir kişiyi bıçakla sırtından ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. (33), A.C.'yi (28) sırtından bıçaklayarak hayati tehlike arz edecek şekilde yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.G.'yi yakaladı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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