Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde O.S. (25) yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramada 43,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ise B.Ö. isimli şahıs 12 tablet halinde 165 adet sentetik ecza ile yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.