Samsun İlkadım\'da evin ardiyesinde 2 tabanca ve 1 tüfek bulundu, bir kişi tutuklandı

Samsun İlkadım'da evin ardiyesinde 2 tabanca ve 1 tüfek bulundu, bir kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım Tepecik Mahallesi'nde bir evin ardiye kısmında yapılan aramada 2 tabanca ve 1 tüfek bulundu. İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanıp cezaevine gönderildi, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin ardiyesinde yapılan aramada 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir evin ardiye kısmında yapılan aramada 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. ve B.Y. gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?