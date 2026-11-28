Samsun İlkadım'da karşıya geçen yaşlı adamı motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da motosikletin çarptığı yaşlı adam ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerinde motosikletli ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pazar Mahallesi Müftü Sokak üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Çelenkoğlu'nun kullandığı 55 ATB 427 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Erdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yere düşerek yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale, olay yerine sevk edilen motosikletli ambulans ekiplerince yapıldı. Ardından bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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