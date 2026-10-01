Samsun İlkadım'da motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Samsun İlkadım\'da motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde motosikletli ambulans ekibinin ilk müdahalesinin ardından kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da seyir halindeki motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege K.'nın kullandığı 55 ARJ 358 plakalı motosiklet, seyir halindeyken Kadir T. idaresindeki 55 ABR 784 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ege K. ile motosiklette bulunan Ece S. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekibi yaptı. Ardından yaralılar, kara ambulanslarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaOtomobilİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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