Samsun İlkadım'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde yol kenarındaki 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ayak bölgesinden hafif şekilde yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan 5 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Çocuk, ayağının yanından geçen aracın çarpması sonucu yaralandı.
Küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yerine gelen motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Yaralı çocuk, tedbir amaçlı Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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