Samsun İlkadım\'da polis olası bıçaklamayı önledi, genç hastaneye kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde darbedilen 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın olay yerinde ekmek bıçağı düşürdüğü öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Emre D. isimli genç henüz bilinmeyen bir nedenle darbedildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde, saldırgan tarafından düşürüldüğü değerlendirilen bir ekmek bıçağı bulundu. Olay sırasında polis ekiplerinin bölgede bulunması, olası bir bıçaklama olayının önüne geçti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.