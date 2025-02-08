Samsun İtfaiyesi, 2024\'te 3 bin 247 kişiyi kurtardı

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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2024 yılında 315'i boğulma vakası toplam 3 bin 247 kişiyi kurtardı, 3 bin 65 yangına müdahale etti.

SBB İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, kurumunun faaliyetleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda sunum gerçekleştirdi. Özcan, kurtarma faaliyetleri kapsamında itfaiye ekiplerinin 677 kişiyi bina ya da dairelerden mahsur kalmaktan kurtardığını açıkladı. 2024 yılında yapılan kurtarma faaliyetleri kapsamında kurtarılan toplam 2 bin 932 kişinin kurtarılma biçimlerinden de bahseden Özcan, "248'i asansörden, 3'ü bina çökmesinden, 192'si sıkışmalı trafik kazasından, 25'i sel-taşkın olaylarından, 18'i sualtı ve su üstü aramalardan, 209'u intihar teşebbüsünden, bin 488'i hayvan kurtarma ve 72'si de diğer kurtarma olayları olarak kayıtlara geçti" dedi.

3 bin 65 yangın olayına müdahale edildi

İtfaiye tarafından 2024 yılından toplam 3 bin 65 yangına müdahale edildi. Müdahale edilen yangınlardan 464'ü konut, 161'i işyeri, 300'ü diğer yapısal yangınlar, 48'i orman yangını, 9'u fidanlık-koruluk yangını, 49'u ağaç yangını, 306'sı motorlu araç yangını, 523'ü çöp yangını, bin 50'si ot-anız yangını, 94'ü elektrik trafosu-pano yangını ve 61'i de diğer yangın olayları olarak kayıt altına alındı.

315 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

SBB İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2024 yılında cankurtaran hizmeti verilen sahillerde yaz sezonunda toplam 316 boğulma vakasına müdahale edildi. Bu vakalardan 315 vatandaş sağ olarak kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. En çok boğulma vakası 247 ile Atakum ilçesinde yaşandı. Yakakent'te 30, Alaçam'da 4, Tekkeköy'de 6, 19 Mayıs'ta 16 ve Terme'de ise 13 vakaya gidildi.

Ayrıca kurum, önlem-denetim faaliyetleri kapsamında 17 ilçede bin 34 proje kontrolü, 681 iskan kontrolü, bin 106 işyeri kontrolü, 21 GSM işyeri kontrolü, 77 kamu binası denetimi ve 52 OSB işyeri kontrolü olmak üzere toplam 2 bin 971 adet denetim gerçekleştirdi. - SAMSUN