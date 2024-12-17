Samsun İtfaiyesi 2024'te 8 Bin 750 Olayı Müdahale Etti - Son Dakika
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Samsun İtfaiyesi 2024'te 8 Bin 750 Olayı Müdahale Etti

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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 2024 yılında 8 bin 750 olaya müdahale ederek can ve mal kaybının önüne geçmeye çalıştı. Ekipler, yangınlar, kurtarma operasyonları ve su baskınlarıyla mücadele etti. Ayrıca, itfaiye istasyonu sayısının artırılması hedefleniyor.

17.12.2024 15:27  Güncelleme: 15:44
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Samsun İtfaiyesi 8 bin 750 olaya müdahale etti

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2024 yılında toplam 8 bin 750 olaya müdahale etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; 283 personel, 46 itfaiye aracı ve 18 itfaiye istasyonu ile 17 ilçeye hizmet veriyor. İtfaiye ekipleri binlerce olaya müdahale ederek can ve mal kaybının önüne geçmeye çalışıyor.

Samsun İtfaiyesi 2024 yılında il genelinde 8 bin 750 olaya müdahale etti. 8 bin 750 olayın 3 bin 242'sini yangınlar, 2 bin 809'unu kurtarma operasyonları, 2 bin 699'unu ise su baskınları, boğulmalar, evde mahsur kalma gibi olaylar oluşturdu.

"2 büyük fabrika yangını oldu"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli Şube Müdürü Rıza Zengin, 2024 yılındaki faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Bu sene oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Cankurtaranlarımız 350'nin üzerinde bir can kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi. İnsanları boğulmaktan kurtardılar. Diğer yandan Samsunumuz bu sene Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde2 büyük yangınla karşılaştı. 2 fabrika yangını oldu. Bu yangınlarda can kaybı olmadı ama büyük çapta hasarla atlatıldı. 2. fabrika yangınında itfaiyecilerimiz büyük bir tehlike atlattı. İş kazası meydana geldi ve itfaiyecilerimiz kısmi yaralanma geçirdi. Diğer taraftan yer yer su baskınları ile karşılaştık. Bunun içinde su baskınından tutunda, mahsur kalma, kurtarma olayları var. Bunların içinde 2 bin civarında yangın olayı var. Bu yangınların çoğunluğu İlkadım ilçesinde oldu. 2 bin civarında yangının bine yakını bina yakınları olarak söyleyebiliriz. OSB içerisinde küçük çaplı değişik 150 civarında iş yeri yangınları oldu. Buna bağlı olarak 450 civarında konut yangını meydana geldi. Genel olarak itfaiyemiz her türlü olaya hazırdır" dedi.

"İstasyon sayımızı 25'e çıkaracağız"

İstasyon sayılarını artırmaya devam ettiklerini belirten Zengin, "18 olan istasyon sayımızı 25'e çıkararak olaylara daha erken varmayı, daha süratli müdahaleyi sağlamak hedefimiz olacak. Özellikle kurtarma olaylarına bakarsak yaklaşık bin 800 civarında kurtarma olayımız var. Bunların içeriği genelde trafik kazası ve evde kalanlar oluyor. Sıkışmalı kazalara da giderek insanlarımızı kurtarıyoruz. Bu sıralarda genelde binalarda mahsur kalanlar oluyor. Kapısı kilitli oluyor, evde haber alınamıyor. Bu tür insanları kurtarıyoruz" diye konuştu.

Samsun'un farklı bölgelerinde meydana gelen olaylara anında müdahale ederek can ve mal kaybının önüne geçmek için görev yapan itfaiye ekipleri, aynı zamanda eğitim ve tatbikatlarla vatandaşları bilgilendiriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun İtfaiyesi 2024'te 8 Bin 750 Olayı Müdahale Etti - Son Dakika

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