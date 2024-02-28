Samsun Kavak\'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan'dan "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" tezini çürüten sözler

Partisinin Kütahya mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt verdi. Böyle bir zammın ülke ekonomisine etkilerini hesap eden Erdoğan, "Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Devlet çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.