Samsun Kavak'ta alev alan otomobil demir yığınına döndü, 2'si çocuk 4 kişi kurtuldu - Son Dakika
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Samsun Kavak'ta alev alan otomobil demir yığınına döndü, 2'si çocuk 4 kişi kurtuldu

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Samsun Kavak\'ta alev alan otomobil demir yığınına döndü, 2\'si çocuk 4 kişi kurtuldu
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Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Kazancı mevkisinde seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına çekti. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yangından yara almadan kurtulurken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil tamamen yanarak demir yığınına döndü. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yangından yara almadan kurtuldu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara kara yolu Kazancı mevkisinde meydana geldi. Yozgat'tan Samsun'a misafirliğe dönen Serhat Kılıç idaresindeki 06 DHY 860 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişiyle birlikte dışarı çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan otomobile, itfaiye ekipleri gelene kadar yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Alevlerin tamamen sardığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKurtarmaAnkaraSamsunGüncelÇocukKavakSon Dakika

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