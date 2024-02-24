Samsun Kavak\'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 6 Yaralı

11 yaşındaki çocuk, bütün ailesinin cenaze namazını kıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.