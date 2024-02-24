Samsun Kavak'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Samsun Kavak'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 6 Yaralı

Samsun Kavak\'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 6 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç takla attı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:25
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Samsun'un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu Kavak ilçe çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A.'nın kullandığı 34 EJ 5218 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Kavak Devlet Hastanesine kaldırırken, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 6 Yaralı - Son Dakika
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