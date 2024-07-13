Samsun Polisi Uyuşturucu Satıcılarına ve Kaçakçılara Göz Açtırmadı

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2 canın elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

Samsun polisi uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılarına göz açtırmadı

Samsun'da çok sayıda narkotik madde ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

SAMSUN - Samsun polisi yaptığı çalışmalarda 31 bin adet gümrük kaçağı makaron, kaçak 120 adet elektronik sigara, 176 adet sentetik ecza ve hırsızlık olayından 24 bin TL'ye yakın para ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 31 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi. Konuyla ilgili 1 şahıs yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince faili meçhul kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerine hırsızlık olayının faili Melehat Ç. olduğu tespit edilerek yakalandı. Suça konu 16 bin 410 TL ve 200 euro ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 1 şahsın aracında yapılan aramada bin 176 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yasin B. ve Semih L.'ye kargo ile elektronik sigara geleceği bilgisi üzerine şahıslar gelen kargo ile birlikte yakalandı. Kargonun yapılan incelemesinde 2 koli içerisinde toplam 120 adet elektronik sigara bulundu.

Düğünlerde silah atma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" sloganıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri İlkadım Derebahçe Sosyal Tesisleri nikah salonunda 3 bilgilendirme toplantısı yaptı. 78 adet broşür dağıtılarak 78 vatandaş bilgilendirildi.